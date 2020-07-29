Грозный, , 13:57 — REGNUM В Чечне число смертей от новой коронавирусной инфекции превысило три десятка. По данным федерального оперативного штаба на 29 июля, за минувшие сутки скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Таким образом общее число случаев смертельного исхода достигло 32.

Помимо этого, за прошедший день выросло на 12 человек число заразившихся коронавирусом. Их общее количество составляет в настоящее время 2030. В Чечне проведено уже свыше 164 тыс. тестов, в том числе 2035 — за последние сутки, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Общая численность выздоровевших от COVID-19 в Чечне составила 1348 человек или 66%.