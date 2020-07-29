Астрахань, , 13:57 — REGNUM В Астраханской области отменили обязательную обсервацию для медиков, работающих с носителями коронавируса в развёрнутых госпиталях. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 29 июля.

Теперь медики не должны круглосуточно находиться в госпитале в период лечения пациентов с COVID-19 и соблюдать режим самоизоляции. Эти изменения будут согласовываться с каждым сотрудником госпиталей «в индивидуальном порядке и начнут действовать с даты окончания работы вахтовым методом, начавшейся не позднее 30 июля».

По словам главного внештатного специалиста астраханского минздрава по эпидемиологии Ирины Красильниковой, риски заражения коронавирусом персонала в настоящее время минимальны. Это обусловлено своевременной организацией инфекционных стационаров и обеспечением персонала средства индивидуальной защиты.

Вместе с тем медики по-прежнему должны будут еженедельно сдавать тесты на коронавирус и антитела к SARS-CoV-2. Работники госпиталей получат надбавки, а также будут обеспечены питьевой водой и питанием.