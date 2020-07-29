Нур-Султан, , 13:56 — REGNUM Министерство национальной экономики Казахстана предложило перенести перепись населения на 2021 год. Об этом 29 июля заявил глава ведомства Руслан Даленов на брифинге.

По его словам, перепись населения подразумевает непосредственный контакт персонала с жителями республики. Министр считает, что это несет риск заражения коронавирусом, поэтому перепись необходимо перенести.

Напомним, перепись населения Казахстана запланирована на 1−30 октября 2020 года. На ее проведение правительство республики выделило 8,2 млрд тенге ($21,8 млн по курсу на 13 февраля 2020 года).

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