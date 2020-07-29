Москва, , 13:55 — REGNUM Алкозамки — один из способов, с помощью которого в России хотят повлиять на уровень аварийности на дорогах, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора юридической компании URVISTA Светлана Петропольская, комментируя предложение Минпромторга РФ.

«Система алкозамков предназначена для того, чтобы не дать человеку сесть за руль в нетрезвом виде. В идеале это эффективная мера, которая не требует каких-то временных и бюрократических издержек — автомобиль просто не будет заводиться, если приборы сработают на пары алкоголя.

Идея неплохая, причем как в карательных целях, так и в профилактических. Ведь изначально планировалось внедрить систему алкозамков лишь на определенные виды транспорта: каршеринг, школьные автобусы, грузовики, перевозящие особо опасные грузы.

При правильном использовании алкозамки вполне возможно могут повлиять на печальные показатели статистики дорожно-транспортных происшествий.

Тем не менее, у этой системы выявлено множество ошибок. Производители сообщают, что алкозамки могут реагировать, например, на пары омывателя стекла, жидкости для полости рта, духи, лосьоны для бритья.

Также водителям перед поездкой рекомендуется не курить, не есть, не пить холодную или горячую воду. Ограничений слишком много. И на сегодняшней день, это инициатива вряд ли осуществится, поскольку пока нет никакой нормативной базы для применения алкозамков.

Кроме того, внедрение в обязательном порядке в автомобилях алкозамков, несомненно, приведет к удорожанию стоимости автомобилей. Сколько будет стоить установка, а также поддержание системы и приборов в рабочем состоянии пока неизвестно», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ планирует разработать концепцию внедрения алкозамков, блокирующих зажигание автомобиля для пьяного водителя.

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