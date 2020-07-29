Ханой, , 13:52 — REGNUM Вспышка коронавируса во вьетнамском Дананге не вызывает у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасений, заявил 29 июля представитель организации во Вьетнаме Кидон Парк.

«Несмотря на то что в этих циркулирующих типах вируса появляются мутации, нет причины для повышенной озабоченности, — цитирует его РИА Новости. — По имеющимся данным, заразность и опасность COVID-19 не изменились».

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 июля вьетнамский город Дананг с численностью населения более 1,2 млн человек полностью изолировали после возникновения вспышки коронавируса.

Выяснилось, что новый тип вируса, выявленный у пациентов в Дананге, более агрессивен, чем SARS-CoV-2. На сегодняшний день с городом приостановлено авиационное, автотранспортное, железнодорожное и водное сообщение.

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