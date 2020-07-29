Вильнюс, , 13:50 — REGNUM На территории Литвы за прошедшие сутки было выявлено 16 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 июля сообщается на сайте правительства республики, который посвящен борьбе с COVID-19.

Согласно этим данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2043.

Также сообщается, что за это же время в Литве никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 80.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1643 человек вылечились от нового заболевания и что всего было проведено 511 462 теста на коронавирус, 4042 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки среди украинских силовиков выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом.