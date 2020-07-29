Москва, , 13:47 — REGNUM В России треть родителей учеников 1−4 классов (33%) не покупает школьную форму, ожидая новостей, пойдут ли дети 1 сентября в школу или будут учиться дистанционно, показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Также не покупают форму для школьников 28% родителей учеников 5—9 классов и 17% родителей 10−11 классов. На прошлогоднюю форму надеются 10−12% родителей.

Купили или планируют покупать школьную форму к 2020—2021 учебному году 45% родителей учеников младших классов, 37% родителей учеников средних классов и 19% родителей старшеклассников.

Опрос проведен 27—28 июля 2020 года. Опрошены 1500 родителей школьников во всех округах России.

Как сообщало, ранееглава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учебный год в России начнётся в традиционной форме.

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