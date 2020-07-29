Чебоксары, , 13:43 — REGNUM В августе в Чувашии жаркая погода продержится две недели, затем начнётся похолодание. И средняя температура по итогам месяца прогнозируется ниже климатической нормы, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, в первой половине августа ожидается сухая и жаркая погода. Причиной станет установление блокирующего антициклона и поступление теплых воздушных масс. Температура воздуха может превышать 30-градусную отметку.

Погода начнёт меняться во второй половине августа. По предварительным данным, 15−16 августа холодный фронт принесет дожди, температура воздуха не превысит 20-градусную отметку, а к концу месяца в лучшем случае будет +15 градусов. При этом последняя декада августа может запомниться дождями.

По прогнозам, метеорологическая осень (устойчивое понижение среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов) начнётся раньше обычного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, что в ряде регионов в ближайшие три дня будет опасно находиться на солнце из-за жары.

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