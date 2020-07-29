Астрахань, , 13:43 — REGNUM В Астраханской области изо дня в день растёт коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Это следует из информации, опубликованной на сайте регионального правительства, передаёт ИА REGNUM.

Так, по данным на утро 29 июля, коэффициент распространения инфекции на территории Астраханской области составляет 1,06. Днём ранее, 28 июля, этот показатель был равен 1,05; 27 июля — 1,03; 26 июля — 0,93; 25 июля — 0,92; 24 июля — 0,74.

ИА REGNUM напоминает, что за весь период общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Астраханской области достигло 4 тыс. 538 человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 46 пациентов.

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