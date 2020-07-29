Уфа, , 13:47 — REGNUM Потенциально опасную мясную продукцию выявили на территории Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба Управлением Россельхознадзора по республике.

По сообщению пресс-службы ведомства, в июле текущего года специалисты Россельхознадзора получили результаты лабораторных исследований проб говядины, которые были взяты в социальных учреждениях республики.

Отмечается, что во всех отобранных пробах была выявлена Listeria monocytogenes, что не соответствует требованиям технических регламентов.

В настоящее время эти результаты переданы в Управление Россельхознадзора Башкирии для принятия соответствующих мер.

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