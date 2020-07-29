Нур-Султан, , 13:39 — REGNUM Скопление жителей Алма-Аты на улицах города отслеживают с помощью мобильных устройств. Об этом 29 июля заявил руководитель городского управления цифровизации Баян Конирбаев на брифинге.

По его словам, в мае запущена система анализа города в период пандемии. Система оценивает места и время скопления жителей города. Данная программа помогает принимать оперативные решения по противодействию коронавирусной инфекции.

Конирбаев добавил, что для определения числа людей, покидающих дома, используется критерий удаления от домашней зоны на расстояние более одного километра.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантинные меры в стране на две недели. Ранее поэтапное снятие ограничений планировали начать с 3 августа.

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