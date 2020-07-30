Стокгольм, , 10:20 — REGNUM Пандемия коронавирусной сделала отдых дома или на даче среди жителей Швеции лучшим выбором этим летом, и цифры продаж товаров для ремонта и садоводства говорят о том же: жилплощадь починена, отремонтирована, и покрашена как никогда, а на клумбах растет больше зелени и цветов. Но понравится ли такой активный ремонт, садоводство и огородничество соседям, желающим спокойно провести это лето? Об этом 29 июля в своей статье рассказали журналисты SVT Nyheter.

Отдых на даче и улучшения его условий звучат как очевидная комбинация. Но когда отвертки, дрели и газонокосилки работают круглосуточно, это может иметь нежелательные последствия в виде раздражения соседей и проживающих в округе людей. Одного нарушения достаточно для жалобы на нарушение общественного спокойствия или норм экологического законодательства, если садоводство граждан мешает соседям.

«В целом, можно сказать, что все начинается с применения экологического кодекса, который гласит, что нарушение не должно быть небольшим с медицинской точки зрения и должно иметь некоторый повторяющийся характер. Поэтому одного раза для обращения в соответствующие службы недостаточно, даже если вы спали, и вас разбудили», — объясняет Йохан Элиассон, инспектор по окружающей среде в муниципалитете Эребру.