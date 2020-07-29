Стокгольм, , 13:41 — REGNUM В настоящее время в нескольких точках на карте Европы фиксируется рост распространения коронавируса. По словам профессора вирусологии Университета Умео Фредрика Элга, в Швеции также существует риск возникновения новых локальных вспышек вируса. Об этом 29 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Боюсь, что это может произойти, когда люди снова будут тесно общаться после проведения каникул», — заявил Элга.

Напомним, что за последние недели рост заболеваемости COVID-19 отмечается в Испании. Власти Бельгии были вынуждены ужесточить правила по соблюдению социального дистанцирования, а премьер-министр Великобритании заявил о первых признаках второй волны пандемии.

Со своей стороны Элга считает, что, несмотря на то, что страны континентальной Европы сняли гораздо более жесткие ограничения, чем в его стране, Швеция вовсе не находится в лучшей отправной точке.

«Инфекция распространяется в обществе одинаково, независимо от того, происходит ли это в Испании, Швеции или США, и вы принимаете решения, как ей противостоять. И, как я понимаю, мы не делаем много, чтобы сгладить это в Швеции», — считает Элга.

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