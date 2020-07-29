Стокгольм, , 13:50 — REGNUM По данным нескольких государственных служб и ведомств Швеции, непосредственно отвечающих за материальное обеспечение медицинских учреждений страны в период пандемии коронавирусной инфекции, в настоящее время существует относительно много комплектов средств индивидуальной защиты (СИЗ) в преддверии ожидаемой второй волной. Тем не менее, ни один из центральных органов не может назвать точную цифру. Об этом 29 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«С одной стороны, муниципалитеты и регионы создали мощности, чтобы у них было большее количество помещений для складов. У нас нет никаких данных о том, насколько их число велико. Хорошо подготовившись, мы также видим, что были созданы более хорошие маршруты доставки на случай нехватки у поставщиков. Мы работаем гораздо лучше, и это происходит при посредничестве муниципальных и региональных властей властями», — заявила Эмма Спак, отвечающая за сферу здравоохранения и медицинского обслуживания в Ассоциации органов областного и местного управления Швеции.

Из заявления Спак, координирующей всю работу по материальному обеспечению муниципальных и региональных департаментов здравоохранения, можно предположить, что шведские власти действительно подготовились ко второй волне. Однако в то же время ни в Государственном управлении социальной защиты населения, ни в Гражданском агентстве по чрезвычайным ситуациям, ни в самой Ассоциации органов областного и местного управления Швеции не располагают точными сведениями, сколько же защитного оборудования будет у медиков на местах, когда начнется вторая волна пандемии.