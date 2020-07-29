Ульяновск, , 13:31 — REGNUM В Ульяновской области прогнозируется аномальная жара. Предупреждение об ухудшении погодных условий распространило ГУ МЧС со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным ведомства, объявляется жёлтый уровень погодной опасности: днем 30 июля ожидается жара +30…+35 градусов.

Спасатели призывают жителей региона по возможности ограничить пребывание на солнце, особенно пожилым и детям, стараться держаться в тени, чаще полоскать водой руки и лицо, а также пить больше воды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасности длительного нахождения на солнце в ближайшие три дня в ряде российских регионов.