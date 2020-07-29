Москва, , 13:30 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, отказался признавать свою вину. Это подтвердил 29 июля ТАСС его защитник Эльман Пашаев.

«Мы уже давно с моим подзащитным отказались от признания вины, а подробно представим нашу позицию в суде», — заявил Пашаев.

Он также подтвердил, что 30 июля прибудет на судебное заседание по делу о ДТП.

Ранее адвокат потерпевших Александр Добровинский сообщил о том, что отказ Ефремова признавать вину зафиксирован в материалах уголовного дела. При этом он добавил, что изначально позиция актёра была иной.

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