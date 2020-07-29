Дамаск, , 13:27 — REGNUM Около сотни беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за истекшие сутки. Об этом 29 июля сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованного на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 97 беженцев», — говорится в бюллетене и уточняется, что в данное число входит 29 женщин и 50 детей.

Также указывается, что за истекшие сутки в Сирию с территории Иордании через пропускной пункт «Насиб» беженцы не возвращались.

Кроме этого, сообщается, что общее число вернувшихся в Сирию из Ливана беженцев на сегодняшний день составляет 187 703 человека, в число которых входит 56 451 женщина и 95 456 детей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо.