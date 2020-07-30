Стокгольм, , 10:27 — REGNUM В настоящее время Шведская академия пытается запретить национал-социалистическому онлайн-журналу Nordfront цитировать классическую шведскую литературу. Еще в декабре 2019 Академия подала в суд, так как неонацисты нарушили «Закон об авторском праве». Прежде всего, как отмечают уважаемые во всем мире представители шведского научного сообщества, неонацисты из «Северного движения сопротивления», одной из крупнейших национал-социалистических организаций Северной Европы, пытаются романтизировать свои античеловеческие идеи за счет известных шведских писателей. Об этом 28 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Общий призыв к общественности и, главное, к властям членов Шведской академии направлен против деятельности успевшего очернить себя многими недостойными поступками и заявлениям «Северного движения сопротивления» и их онлайн-издания Nordfront (пер.: северный фронт). Неонацисты без всякой стыда цитируют шведских писателей Эсаяса Тегнера (1782−1846гг.), Виктора Ридберга (1828−1895гг.) и Вернера фон Хейденстама (1859−1940гг.), последний из которых за свой вклад в духовное развитие человечества получил Нобелевскую премию по литературе.

Однако неонацисты даже не гнушаются использовать имена известных деятелей культуры и цитаты из их произведений ради продвижения своих античеловеческих замыслов и преступной идеологии. В публикациях Nordfront более или менее недвусмысленно утверждается, что политическая и национальная идея этих писателей совпадала с их идеологией. Этим и воспользовались шведские ученые, чтобы отстоять классическую литературу от нападок со стороны неонацистов. Они выступили с иском против «Северного движения сопротивления» и его издания Nordfront, так как посчитали, что была нарушена 51 статья «Закона об авторском праве».

Законодательная норма, обозначенная в данной статье, утверждает, что даже те произведения, авторские права владельцев которых уже истекли, должны быть защищены от их последующего воспроизведения «таким образом, чтобы это нарушало интересы духовного совершенствования человека». Отметим, что для каждого разумного человека понятно, что романтизм, слогом и мыслю которого писали перечисленные шведские авторы, не должен быть использован неонацистами для духовного развращения общества в своих целях.