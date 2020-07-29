Оренбург, , 13:21 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 29 июля, из больниц выписали 186 пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции. С начала пандемии в регионе от болезни излечились 5 117 пациентов, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Добавим, Оренбуржье лидирует среди регионов ПФО по количеству выписанных за сутки из COVID-центров пациентов. Регион занимает второе место после Нижегородской области (536 человек).

В Оренбургской области с начала пандемии выявлено 6 702 случая заражения коронавирусом. Коронавирусная инфекция стала причиной летального исхода 44 человек.

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