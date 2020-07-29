Лас-Вегас, США, , 13:20 — REGNUM Масштабная технологическая выставка CES (Consumer Electronics Show) в 2021 году пройдёт в онлайн-формате. Об этом 28 июля сообщалось на официальной странице мероприятия в Twitter.

https://twitter.com/CES/status/1288112458893111296

Причиной смены формата стала пандемия коронавируса — организаторы выставки пока не готовы подвергать опасности здоровье зрителей. Дополнительные детали проведения CES 2021 пока не сообщаются.

Напомним, традиционно выставка CES проходит в Лас-Вегасе (США). Впервые она была организована в 1967 году.

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