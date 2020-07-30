Стокгольм, , 10:36 — REGNUM По словам непримиримого критика деятельности Агентства общественного здравоохранения в период пандемии коронавируса Бьорна Олсена, отношения между шведскими средствами массовой информации и ведомством (СМИ) похожи на «сектантство». Однако автор многих новостных передовиц и колонок издания SVT Андерс Линдберг не согласен с такой точкой зрения Олсена, «который не услышал того, что хотел услышать». Об этом 29 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что Бьорн Олсен является непримиримым критиком деятельности Агентства общественного здравоохранения Швеции. В своем недавнем интервью помимо жестких и, как считают объекты его критики, необоснованных заявлений в адрес ведомства и его сотрудников, он направил свою критику против шведских СМИ, которые не осмелились поставить под сомнение стратегию шведских властей по борьбе с коронавирусом и его последствий.

«Сектантство опасно, и многие СМИ выступили лояльными прозелитами в секте, выстроенной вокруг этой стратегии Швеции. Некоторые чувствуют себя хорошо, находясь в одной комнате с адвокатом дьявола. Но не сомневающийся человек, который бросает вызов групповому мышлению и одностороннему видению. Очевидно, этого не хватало, когда Агентство общественного здравоохранения назвало пандемию обычным гриппом», — заявил Олсен в своем интервью.

Однако автор передовых колонок одного из шведских СМИ Андерс Линдберг, комментируя слова Олсена, напомнил о том, как работает свобода слова и демократия:

«Всегда слышать то, что я хочу, не является демократическим правом; и если я не слышу того, что хочу, — вовсе не означает, что правила демократического общества в этом случае не работают. Вот где, как я полагаю, и заключается очень важное различие… Я думаю, его критика не имеет отношение к работе СМИ, он просто не услышал того, что хотел услышать».

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