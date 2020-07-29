Ардон, Северная Осетия, , 13:18 — REGNUM В Северной Осетии 28 июля открыли памятник Герою Советского Союза Каурбеку Тогузову. Он установлен в парке культуры и отдыха на Аллее Героев в городе Ардоне, сообщили в пресс-службе министерства культуры РСО-Алании.

Уроженец города Ардона, участник Великой Отечественной войны Каурбек Тогузов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза в 1943 году за проявленный героизм во время битвы на Курской дуге.

В год 75-летия Великой Победы в честь командира орудия 138-го гвардейского артиллерийского полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии Воронежского фронта, гвардии старшего сержанта Тогузова его земляки установили памятник.

В торжественной церемонии открытия монумента приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители рода Тогузовых, руководство Ардонского района.

«Почетное право открытия памятника было предоставлено председателю Совета ветеранов Каболову Солтану и автору памятника, члену Союза художников РФ Георгию Сабееву», — говорится в сообщении минкульта на странице в Instagram.