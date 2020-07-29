Севастополь, , 13:17 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, в том числе в двух случаях — посмертно, сообщили в пресс-службе правительства региона 29 июля.

«Один из пациентов — отец заболевшего ранее севастопольца. У двоих пенсионеров в возрасте 83 и 85 лет, имеющих сопутствующие хронические заболевания, диагноз был подтверждён посмертно. Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция, осложнённая пневмонией и отёком лёгких», — сообщили в пресс-службе.

За весь период пандемии с Севастополе заражение коронавирусом подтверждено у 342 человек, 270 выздоровели, скончались восемь пациентов. В больнице остаются 53 человека.