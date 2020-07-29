Томск, , 13:16 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявлен 61 новый носитель коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июля в областной администрации.

У 27 человек нет симптомов, у 29 — признаки ОРВИ, у пяти — пневмония.

За сутки в Томской области выздоровели 60 человек, а также скончались два пациента с коронавирусом. Они входили в группу риска по возрасту и хроническим сердечно-сосудистым заболеваниям.

Всего в Томской области по состоянию на 29 июля коронавирус выявлен у 4040 человек. Выздоровели 2544 человека, скончались 33 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 июля в Томской области было выявлено 3979 носителей коронавируса.

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