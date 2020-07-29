Токио, , 13:15 — REGNUM Японский геймдизайнер Тосихиро Ногуси (Yakuza) похвалил студию Sucker Punch за работу над игрой Ghost of Tsushima. Об этом 28 июля сообщалось на Twitter-странице otakujp.

https://twitter.com/otakucalendarjp/status/1288159568342654976

Ногуси отметил заслуги Sucker Punch и заявил, что в Японии должны делать больше игр, похожих на Ghost of Tsushima. Разработчик также похвалил дизайн главного героя игры, отмечая, что в его стране такой протагонист вряд ли пользовался бы популярностью.

Напомним, Ghost of Tsushima — это новый приключенческий экшен от американской студии Sucker Punch. Релиз игры состоялся 17 июля 2020 года.

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