Москва, , 13:14 — REGNUM Правительству РФ необходимо провести тщательное расследование сложившейся ситуации со сдачей единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Красивыми цифрами Сергей Кравцов пытается прикрыть скандал, который возник на ЕГЭ по химии. Задания оказались крайне сложными. Школьникам пришлось решать примеры, которые программой не предусмотрены. И это в условиях дистанционного обучения, которое негативно сказалось на уровне знаний. Естественно, ситуация вызвала возмущение родителей. Около 70 тысяч человек подписали петиции с требованием пересмотреть результаты или изменить критерии оценки, но вместо того, чтобы проблему решать, руководство министерства мнение общественности проигнорировало и создало ещё большую проблему. Считаю, что виновные в нарушениях на ЕГЭ по химии должны быть наказаны», — заявил Миронов.

Ситуация с ЕГЭ по химии создаёт опасный прецедент, уверен парламентарий.

«Многие родители уже поняли, что без дополнительных занятий с репетиторами получить нормальные оценки на ЕГЭ и поступить в вуз невозможно», — указал он, отметив, что «всё это увеличивает расслоение в обществе, наносит прямой ущерб репутации власти, формирует протестное настроение у людей».

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о предварительных результатах ЕГЭ по химии. Средний тестовый балл, по его словам, составил 54,4 балла. Доля школьников, набравших более 80 баллов, увеличилась на 2,5%, 833 участника получили в нынешнем году максимальную оценку в 100 баллов.

Читайте ранее в этом сюжете: Кравцов: ситуация спадет после получения оценок за ЕГЭ по химии