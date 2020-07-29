Рим, , 13:18 — REGNUM Свыше 80 мигрантов спасли моряки из Италии с резиновой лодки, которая находилась в акватории Средиземного моря в ночь на 29 июля. Об этом 29 июля сообщает римский оперативный центр итальянской береговой охраны.

По данным центра, лодку с находившимся на ее борту 84 мигрантами обнаружил в полузатопленном состоянии самолет агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex в зоне ливийской ответственности.

При этом власти Ливии отказались от проведения операции по поиску и спасению мигрантов, сообщив, что них нет для этого свободных плавсредств. Также от спасения терпящих бедствие отказались капитан судна под флагом Гибралтара, обслуживающего нефтяную платформу французской нефтегазовой компании Total, находившегося в данной зоне, а также власти Гибралтара и Мальты.

В итоге итальянская береговая охрана вынуждена была взять на себя координацию спасательной операции, направив на помощь терпевшим бедствие людям судно Asso 29, которое обслуживает платформы итальянской нефтегазовой группы Eni и в 04:35 по местному времени (05:35 мск) на борт данного судна было поднято 84 мигранта, включая шесть женщин и двух детей.

Также указывается, что в данный момент судно Asso 29 направляется на итальянский остров Лампедуза, на котором расположен один из центров временного содержания мигрантов. Однако ситуация там является критической, так как в настоящее время в нем уже содержится около тысячи беженцев, в то время как он рассчитан всего на 95 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава МВД Италии Лучана Ламорджезе заявила, что неконтролируемая нелегальная миграция из стран Северной Африки уже стала серьезной проблемой для санитарной и эпидемиологической ситуации в стране.