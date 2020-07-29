Красноярск, , 13:16 — REGNUM В Красноярске в возрасте 68 лет скончался ветеран красноярского хоккея Валерий Сёмин. Об этом пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги «Сокол» 29 июля сообщает на странице клуба «ВКонтакте».

"Валерий Алексеевич был одним из тех, кто стоял у истоков «крылатых». В 70-е годы являлся игроком самого первого состава «Сокола». На его счету множество рекордов тогдашнего «Сокола», — говорится в тексте, где также выражаются глубокие соболезнования родным и близким Валерия Алексеевича.

Валерий Сёмин до недавнего времени возглавлял Федерацию хоккея Красноярского края, а в январе был одним из двух тренеров команд для матча ветеранов в красноярском ледовом дворце «Кристалл арена».

Его сын — Александр Сёмин — является двукратным чемпионом мира (2008 и 2012 годы). Он участвовал в Олимпийских играх — 2014 в Сочи в составе сборной России по хоккею и вернулся на родину для выступления в составе магнитогорского «Металлурга» в 2015 году.