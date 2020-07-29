Барнаул, , 13:11 — REGNUM История ветерана Великой Отечественной войны Павла Кацина, проживающего в Павловском районе Алтайского края, которому было отказано в президентских выплатах к 75-летию Великой Победы, закончилось благополучно. Как сообщила на своей странице Facebook сегодня, 29 июля, Оксана Молодых — помощник депутата Госдумы Александра Терентьева («Справедливая Россия»), родные ветерана поблагодарили за решение проблемы.

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина и ветеран Великой Отечественной войны Павел Кацин Aksp.ru

На днях состоялся суд, который поддержал позицию «СР», которую по письменному предложению депутата пошла защищать прокуратура.

«Надеюсь, отделение пенсионного фонда не додумается идти в апелляционную инстанцию и смирится со справедливым решением», — отметила Оксана Молодых.

Напомним, Павел Иванович Кацин — участник Великой Отечественной войны. С 1949 по 1951 год он участвовал в боевых операциях в западных областях Белорусской ССР. 14 марта 1983 года военным комиссариатом ему было выдано удостоверение участника войны №811 822. В течение всего этого времени Павел Иванович пользуется всеми льготами в соответствии с данным статусом. Однако Управление Пенсионного фонда по Павловскому району отказало ему в начислении денежной суммы 75 тыс. руб., согласно Указу президента №100, объяснив, что он не может считаться участником войны, потому что, по их мнению, данный Указ распространяется только на ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.

«У него лично была министр соцзащиты с юбилейной медалью, звучали под окнами поздравительные песни, а вот просто исполнить свои профобязанности по назначению выплаты, в данном случае сотрудникам пенсионного фонда, не удалось, и праздник был для ветерана со слезами на глазах.

Отмечу, что подобные истории систематически появляются в СМИ во многих регионах. Причины этих отказов не ясны, так как закон весьма понятен, а судебная практика в пользу ветеранов. Какой-то саботаж президентских решений или дичайший непрофессионализм. Будем править!» — подчеркнула Оксана Молодых.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза, около ста из них пали смертью храбрых.

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