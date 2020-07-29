Москва, , 13:08 — REGNUM В настоящее время вакцина на основе пептидов от коронавируса проходит самую раннюю стадию клинических испытаний с пятью участниками. Об этом 29 июля заявил заведующий лабораторией векторных систем на основе вирусных геномов ГНЦ ВБ «Вектор» Ильназ Иматдинов на телеканале «Россия 24».

«Увеличение выборки, увеличение количества исследований. А первая стадия клинических исследований — это всё-таки подтверждение безопасности и безвредности. В дальнейшем выборка увеличивается, вводятся в том числе люди другой возрастной группы, и тем самым клинические исследования становятся наиболее полноценными», — заявил Иматдинов.

По его словам, на текущий момент вакцинный препарат показал свою полную безопасность. Пройдены испытания на животных — грызунах и низших приматах, — и идут испытания на людях из минимальной выборки.

«Пятерым заведомо вводится вакцина, а другим вводится плацебо… Для первой стадии — достаточно, потому что в дальнейшем количество добровольцев будет расширено до сотни», — отметил он.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что вирусологический центр «Вектор» приступил к клиническим испытаниям коронавирусной вакцины на базе пептидов «ЭпиВакКорона»

Данная вакцина стала второй из России, которая дошла до стадии клинических испытаний. Первой же является вакцина на базе аденовирусов, созданная в Центре имени Гамалеи.