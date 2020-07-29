Кострома, , 13:08 — REGNUM На 29 июля в Костромской области количество выздоровевших от коронавируса превысило число вновь заражённых, сообщает региональный оперативный штаб. Согласно официальным данным, за сутки SARS-CoV-2 выявили у 12 человек, 18 пациентов излечились.

Всего в Костромской области нарастающим итогом выявлено 2166 случаев коронавирусной инфекции. За весь период пандемии от вируса вылечились 1484 костромича, умерли 26 человек.

Последний летальный исход в регионе официально фиксировался 22 июля.

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