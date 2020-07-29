Москва, , 13:07 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал разобраться в ситуации с давлением на СМИ в Хабаровске. Об этом он заявил 29 июля на брифинге.

Он прокомментировал сообщение СМИ, которые написали о давление на телеканал в Хабаровске со стороны силовых структур для запрета публикаций на тему митингов. «Мы поинтересуемся ситуацией, но это, конечно, недопустимо», — сказал представитель Кремля. Песков добавил, что ему ничего не известно об этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что ситуация в регионе вселяет «осторожный оптимизм».

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