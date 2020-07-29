Вашингтон, , 13:05 — REGNUM В Roblox ежемесячно играют больше 120 млн человек. Об этом 28 июля сообщалось на портале BusinessWire.

Благодаря такому успеху разработчики планируют заработать не менее $250 млн в 2020 году. Это почти в два раза больше, чем аналогичный показатель прошлого года ($110 млн).

Напомним, Roblox — это популярный многопользовательский конструктор для создания видеоигр. Релиз платформы состоялся в 2006 году.

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