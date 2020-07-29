Москва, , 13:07 — REGNUM Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев пообещал явиться на предварительные слушания 30 июля в Пресненском районном суде столицы. Об этом он заявил при помощи телефонной связи в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Адвокат отметил, что уже 29 июля вылетает в Москву из Новосибирска, где он был вынужден работать по другому уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, Ефремов проходит обвиняемым по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

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