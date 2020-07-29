Казань, , 13:06 — REGNUM Эксперты утверждают, что осенью ожидается вторая волна заражения коронавирусной инфекцией. В Татарии, благодаря большому охвату тестирования населения, повторного всплеска заболеваемости не прогнозируют. Такое заявление сделала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Со слов представителя надзорного органа, вторая волна коронавируса в некоторых странах произошла по причине снижения объемов тестирования, как результат — увеличилось число бессимптомных заболевших. В Татарии обследование сохраняется на уровне 128−133 на 100 тыс. человек. Кроме этого, региональный минздрав не планирует снижать темпы оказания медпомощи для ковидных пациентов. Инфекционные госпитали будут сохранены, вне зависимости от того, сколько больниц перейдут на плановый прием пациентов.

С наступление осени понадобится проводить еще больше анализов по диагностике COVID-19, так как многие симптомы респираторных заболеваний схожи с признаками инфицирования коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по состоянию на 29 июля носителями новой коронавирусной инфекцией числятся 5534 человека. Выздоровели после заражения коронавирусом 4472 человека, скончался с момента начала наблюдения 41 человек.

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