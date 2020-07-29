Черкесск, , 12:52 — REGNUM Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов 29 июля провел совещание оперативного штаба по ЧС, на котором были обсуждены вопросы организации работ по устранению последствий удара стихии. Сильнейшие ливни с ураганным ветром и градом размером больше, чем голубиное яйцо, обрушились накануне вечером, 28 июля на республику.

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Как отметил Темрезов, сразу после неблагоприятных погодных явлений начались восстановительные работы, в том числе ремонт линий электропередачи и расчистка дорог федерального и местного значения. Глава субъекта поручил руководителям муниципалитетов «разработать план восстановительных работ по каждому объекту и лично контролировать работы».

«Сегодня более внимательно посмотрим крупные повреждения социальных объектов, на восстановление которых необходимы средства и время», — написал глава республики на своей странице в соцсети Instagram.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии после ливней были повреждены линии элетропередачи, из-за чего оказались без света жители семи населенных пунктов. Сильным ветром была сорвана кровля с трех социально-значимых учреждений в Ногайском районе — школы, детского сада и дома культуры. Общее количество поврежденных строений устанавливается.

Градом побило посевы на частных подворьях и на полях. Размеры ущерба в настоящее время выясняются. Поваленные деревья нарушили движение на участке федеральной трассы А-156 от 33 по 37 км «подъезд к городу Черкесску от ФАД Кавказ».

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