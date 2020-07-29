Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM В Северной столице закрыли сады, парки и скверы из-за надвигающейся грозы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Ливень (сс) Pridatko Oleksandr

Виной всему — прогноз погоды, согласно которому порывы ветра 29 июля могут достигать 18 м/c, будут идти дожди. Накануне стихия повалила как минимум два дерева.

Читайте также: Петербург поплыл: город по колено в воде из-за «тропических дождей»

«До улучшения погодных условий недоступными для посетителей стали Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский, Лопухинский сады, а также сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и другие», — уточнили в комитете по благоустройству.

Петербуржцам также советуют не парковать машины под деревьями и обходить стороной зеленые зоны.

Читайте также: Станция «Водоканала» в день потопа разнесла фасад дома в Петербурге

Информацию о затопленных улицах оперативно готов собирать ГУП «Водоканал», который отвечает за состояние системы городской канализации. Дежурная служба комитета же принимает звонки по номеру 314−60−13.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге шторм свалил два дерева и «утопил» такси