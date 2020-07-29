Москва, , 12:50 — REGNUM Вторая вакцина от коронавируса в России прошла доклинические исследования, которые состоят в проведении испытаний на животных. Об этом 29 июля заявил заведующий лабораторией векторных систем на основе вирусных геномов ГНЦ ВБ «Вектор» Ильназ Иматдинов на телеканале «Россия 24».

«Доклинические исследования — комплексные исследования, которые проводятся на лабораторных животных. Здесь стоит акцентировать внимание, что все исследования проводились не только на мышах — это были хомяки, хорьки, низшие приматы», — заявил Иматдинов.

«Были проведены все необходимые исследования, которые позволили подготовить комплекс документов для получения разрешения для проведения уже клинических исследований на добровольцах», — пояснил он.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что вирусологический центр «Вектор» приступил к клиническим испытаниям коронавирусной вакцины на базе пептидов «ЭпиВакКорона»

Данная вакцина стала второй из России, которая дошла до стадии клинических испытаний. Первой же является вакцина на базе аденовирусов, созданная в Центре имени Гамалеи.