Екатеринбург, , 13:01 — REGNUM Переустройство набережной реки Исеть в Екатеринбурге могут передать зарубежным архитекторам. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.

По словам градоначальника, запланирован международный конкурс, одной из задач которого станет создание нового облика набережной. Мэр хочет, чтобы на набережную посмотрели как на «единый архитектурный комплекс», длящийся от Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) до парка Маяковского.

Реконструкцию могут начать уже в 2021 году, если у города хватит средств на эту задачу, добавил глава города в эфире «Студии-41».

Как сообщало ИА REGNUM, прошлая реконструкция набережной была завершена в октябре 2019 года.

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