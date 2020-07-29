Москва, , 12:47 — REGNUM На текущей стадии вакцина от коронавируса на базе пептидов предстоит пройти проверку на безопасность. Об этом 29 июля заявил заведующий лабораторией векторных систем на основе вирусных геномов ГНЦ ВБ «Вектор» Ильназ Иматдинов на телеканале «Россия 24».

«Это плацебо-контролируемые исследования, в ходе которых пятерым заведомо вводится вакцина, а другим вводится плацебо», — заявил Иматдинов.

После оценки, как себя вакцина ведёт на первых добровольцах, можно будет перейти на более расширенной выборке.

«Для первой стадии — достаточно, потому что в дальнейшем количество добровольцев будет расширено до сотни», — указал он.

Главная задача клинических исследований после успешных доклинических — это показать, в первую очередь, безопасность и безвредность вакцины.

«В ходе уже клинических исследований, во время первой и второй фазы, мы также подтверждаем эффективность препарата в ходе повторных исследований», — пояснил Иматдинов.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что вирусологический центр «Вектор» приступил к клиническим испытаниям коронавирусной вакцины на базе пептидов «ЭпиВакКорона»

Данная вакцина стала второй из России, которая дошла до стадии клинических испытаний. Первой же является вакцина на базе аденовирусов, созданная в Центре имени Гамалеи.