Улан-Батор, , 12:47 — REGNUM В Монголии школы и детские сады начнут учебный год с 1 сентября, а вузы и колледжи — с 5 октября. Такое решение было принято на заседании Государственной чрезвычайной комиссии Монголии.

По данным Министерства образования и науки, с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, будут введены некоторые изменения. Школы в провинции будут работать в обычном режиме. График работы школ, находящиеся в центрах аймаков и столице, будет сокращенным — по три дня в неделю в помещении, два дня — дистанционное обучение. Изменена длительность уроков они будут длиться 35−40 минут.

Зимние каникулы для школьников будут продолжаться с 1 декабря по 15 февраля, при том что обычно каникулы длятся один месяц.

Также на заседании государственной чрезвычайной комиссии было решено продлить срок режима повышенной готовности до 31 августа из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

Напомним, в связи с пандемией COVID-19 власти Монголии ввел режим повышенной готовности с 30 января 2020 года, закрыв все образовательные учреждения.

По состоянию 29 июля, в Монголии не было зафиксировано ни одного местного случая COVID-19. Общее количество завозных случаев достигло 291, 225 человек уже выздоровели.