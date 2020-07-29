Москва, , 12:46 — REGNUM Сегодня, 29 июля, президент РФ Владимир Путин проведёт совещание, на котором планируется обсудить эпидемиологическую обстановку в РФ. Совещание по ситуации с распространением коронавируса в России состоится в режиме видеоконференции.

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Также будет уделено внимание вопросу готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

Глава государства затронет тему выпуска вакцины от коронавируса и массовой вакцинации населения России.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России выявлено 828 990 случаев заражения коронавирусом, из них 5475 за последние сутки, 28 июля.

За весь период пандемии в стране скончались более 13,6 тыс. пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, более 620,3 тыс. выздоровели.