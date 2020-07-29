Ташкент, , 12:45 — REGNUM Количество родов среди несовершеннолетних в Узбекистане уменьшилось на 34%, до 284. Об этом сообщили в пресс-службе министерства народного образования республики.

В министерстве считают, что снижение количества родов среди несовершеннолетних связано с введением обязательного 11-летнего школьного образования.

В частности, в 2017—2018 учебном году зарегистрировано 429 родов среди несовершеннолетних, а в 2018—2019 году — 284. В министерстве считают, что при уходе из школы над подростками теряется контроль, что может привести к изменению поведения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года численность населения Узбекистана выросла на 286,5 тыс. человек, и составила 34,192 млн. человек.

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