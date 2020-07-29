Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 12:58 — REGNUM Частное похоронное агентство судится с властями Петербурга за право работать с умершими, у которых подтверждается коронавирус.
Иск подан к комитету по здравоохранению от компании «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Санкт-Петербурга и Ленинградской области», работающей под маркой «Похоронный дом». Фирма пытается оспорить распоряжение комитета, которое запрещает перевозить и кремировать либо хорошнить покойников с посмертно подтвержденным COVID-19.
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Как уточняет издание «Фонтанка», компания принадлежит предпринимателю Борису Гладилину. Причем услуги «Похоронного дома» могут стоить более 200 тыс. рублей.
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