Воронеж, , 12:39 — REGNUM Книжный клуб «Петровский», работавший в Воронеже последние восемь лет, объявил о закрытии. Сообщение появилось на странице «Петровского» в социальной сети 29 июля. В связи с закрытием в магазине клуба объявлена большая распродажа.

«Все эти 8 лет мы старались радовать вас отличными книгами, классными мероприятиями, нашей кухней и баром и, что самое важное для нас, общением. Мы хотели, чтобы в городе было место, куда будет не стыдно и приятно прийти самому и привести своих друзей, семью, деловых партнеров и гостей из других городов и стран. И считаем, что нам это удалось. Но, увы, что-то пошло не так, и мы закрываемся. Работаем до 30 сентября в прежнем формате (книги и кофе с собой), кафе открываться не будет», — говорится в сообщении.

Книжный клуб «Петровский» работает в Воронеже с 2012 года, на одной площадке совмещается работа книжного магазина, кафе, здесь же до пандемии проводились культурные мероприятия, в том числе, в рамках Платоновского фестиваля.