Красноярск, , 12:33 — REGNUM МЧС РФ предупредило жителей Красноярского края о надвигающейся на регион 30−31 июля непогоде — сильных дождях, грозах, граде и шквалистых усилениях ветра. Экстренное предупреждение было опубликовано пресс-службой ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

«Днём 30 июля и 31 июля по центральным и южным районам Красноярского края местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, при грозах шквалистые усиления ветра 15−20 м/с, в южных районах местами до 25 м/с, в горах очень сильные дожди», — говорится в экстренном сообщении ведомства, которое также было разослано на телефоны жителей региона.

Со ссылкой на прогноз Среднесибирского УГМС, МЧС также предупреждает об ожидаемом 30 июля — 2 августа на территории южных и центральных районов края резком подъёме уровня воды в реках и затоплении пониженных участков местности.