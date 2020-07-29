Ташкент, , 12:22 — REGNUM В Узбекистане на 55-м году жизни скончался заместитель министра финансов республики Ёркин Турсунов. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе минфина.

По данным издания «Газета.uz», у Турсунова выявили коронавирус, и смерть связана с COVID-19. Должность заместителя министра финансов он занял в марте 2019 года.

Ёркин Турсунов родился в 1965 году в Хатирчинском районе Навоийской области. С 2018 по 2019 год работал директором внебюджетного фонда при министерстве финансов. Занимал также руководящие должности в МВД.

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