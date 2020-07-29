Астрахань, , 12:19 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки зарегистрирован ещё один летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 29 июля.

Известно, что женщина после пятидневного самолечения обратилась к медикам с жалобой на обострение хронического панкреатита. В Енотаевской районной больнице у пациентки выявили двустороннюю пневмонию. Несмотря на усилия врачей, 29 июня женщина скончалась. У неё был подтверждён коронавирус.

За весь период пандемии в Астраханской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 46 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области выявили ещё 35 носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Астраханской области растёт коэффициент распространения SARS-CoV-2