Тбилиси, , 12:19 — REGNUM За последние сутки в Грузии выявлено 10 новых случаев коронавируса, сообщила на традиционном брифинге 29 июля медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

По ее словам, 5 новых случаев зафиксировано в результате тестирования населения в поселке Гачиани Гардабанского муниципалитета. 4 случая относятся к импортированным, в том числе 2 выявлены у водителей трайлеров, которые проходят в Грузии обязательное тестирование.

По еще одному случаю эпидемиологи проводят исследования с целью установления источника заражения.

За минувшие сутки из специализированных COVID-клиник выписались 2 пациента, и общее число выздоровевших достигло 929 человек.

«По этим данным на сегодняшний день лечение в Грузии проходят 248 пациентов», — заявила Эзугбая.

В графе скончавшихся от коронавируса по-прежнему числится 16 летальных исходов. В режиме карантина находятся 6489 человек, в стационарах под наблюдением остаются 337 пациентов.