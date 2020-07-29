Москва, , 12:18 — REGNUM Семья погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Сергея Захарова примет любой приговор суда в отношении артиста. Об этом 20 июля сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Мы решили, что согласимся с оценкой прокурора и примем приговор суда по наказанию», — сказал адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительное заседание по делу о ДТП с участием Ефремова, назначенное на 29 июля, было отложено по причине неявки адвокатов актёра. Слушания состоятся 30 июля в Пресненском суде Москвы.

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